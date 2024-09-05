Бразилия переживает рекордную засуху из-за вырубки лесов

Бразилия столкнулась с засухой, аналогов которой еще не было в истории метеорологических наблюдений. В 244 городах южноамериканской страны влажность воздуха находится на уровне показателей пустыни Сахара, а где-то даже не дотягивает и до него. Жители повсеместно обращаются в медицинские учреждения с жалобами на проблемы с дыханием.

Особо неблагоприятная ситуация сложилась в штатах Мату-Гросу, Мату-Гросу-ду-Сул, Сан-Паулу, Минас-Жерайс, Гоясе и Федеральном округе, где влажность составляет менее 12%.

Более 68 тысяч деревьев высадят в лесах Кубани до конца года

В населенных пунктах с общим количеством жителей в 13 миллионов человек уже более 100 дней подряд не было дождей. Тревоги добавляют и пожары - с возгораниями борются в 25 из 26 штатов Бразилии. В Федеральном округе огонь уже уничтожил 40% лесов, окружающих столичный город Бразилиа, где пожарные продолжают борьбу со стихией, приближающейся к жилым домам. Всего по стране зафиксировано более девяти тысяч крупных возгораний.

Под угрозой находится Пантанал - самый обширный в мире заболоченный регион дождевых лесов с уникальным сочетанием флоры и фауны. Проблему признает и министр окружающей среды Бразилии Марина Силва.