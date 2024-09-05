Россиян предупредили об угрозе мошенничества в школьных чатах

В начале учебного года снова активизировалось общение родителей в школьных чатах соцсетей и мессенджеров. Этой ситуацией пользуются мошенники, поэтому стоит быть особенно внимательными и бдительными, посоветовал в беседе с RT Василий Шутов, преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА.

Шутов пояснил, что злоумышленники крадут данные директоров школ и руководителей детских садов.

«Через электронную почту, аккаунты в соцсетях или мессенджеры они отправляют им сообщения со ссылками на фейковые ресурсы, при помощи которых получают доступ к личным данным пользователя. Это могут быть сообщения о выигрышах, необходимости установить какое-то программное обеспечение, розыгрыш от известной компании и другие. Таким образом злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальной информации, например к данным платёжных карт или к личным контактам и другим файлам», — предупредил он.

По его словам, пользуясь списком контактов, мошенники создают новый чат или используют уже существующий.

«В нём они могут собирать денежные средства или размещать различные фишинговые ссылки, благодаря которым воруют деньги с карт пользователей. В обманной схеме используются приглашения пройти опрос, проголосовать за участника конкурса, перечислить деньги на школьные нужды, размещение поддельных ссылок на магазины со скидками и другие варианты», — добавил эксперт.

Специалист посоветовал родителям очень внимательно проверять всю информацию, не хранить пароли в браузерах и не вводить личные данные при переходе на сайты из сообщений.

Ранее россиян предупредили о мошеннических схемах в преддверии учебного года.