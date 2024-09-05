Стало известно, в чем США обвинили двух сотрудников RT

Генеральный прокурор США Лиза Монако заявила, что двое сотрудников RT передали онлайн-комментаторам в Соединенных Штатах около $10 млн для «продвижения пророссийской пропаганды и дезинформации в социальных сетях среди американской аудитории». Министр юстиции страны Меррик Гарланд обвинил россиян Константина Калашникова и Елену Афанасьеву в сговоре с целью нарушения закона о регистрации иноагентов.

Расследованием по этим двум обвинениям занимается ФБР. Помимо этого, Минюст США сообщил об изъятии «32 интернет-доменов». Ведомство утверждает, что их использовали в «злонамеренной кампании влияния под руководством российского правительства». Якобы домены связаны с Агентством социального проектирования, ГК «Структура» и АНО «Диалог», которые ранее были внесены в американские санкционные списки.

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, а также против главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров RT.

Телеканал CNN сообщал, что администрация действующего президента США Джо Байдена готовится обвинить российскую сторону в якобы подготовке вмешательства в президентские выборы. Американский Минюст при этом собирался объявить о мерах по противодействию «вмешательству».