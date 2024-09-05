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В Новороссийске объявили опасность атаки безэкипажных катеров

Угроза атаки безэкипажных катеров объявлена на территории Новороссийска в Краснодарском крае. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

В Новороссийске объявили опасность атаки безэкипажных катеров
© РИА Новости
"В Новороссийске звучит сирена - сигнал "Внимание всем". Угроза атаки безэкипажных катеров", - написал он.

Кравченко призвал жителей первой береговой линии не приближаться к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами и не выходить на улицу, а также не находиться на открытом пространстве у моря.

"Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями <…>. Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной", - отметил мэр.

Происшествия
Андрей Кравченко
Новороссийск
Краснодар