В Новороссийске объявили опасность атаки безэкипажных катеров

Угроза атаки безэкипажных катеров объявлена на территории Новороссийска в Краснодарском крае. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

"В Новороссийске звучит сирена - сигнал "Внимание всем". Угроза атаки безэкипажных катеров", - написал он.

Кравченко призвал жителей первой береговой линии не приближаться к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами и не выходить на улицу, а также не находиться на открытом пространстве у моря.