Раскрыты подробности драки на Алтае, в которой изуродовали девушку

Конфликт около ресторана «Встреча у реки» в Белокурихе на Алтае закончился стрельбой на парковке, утверждает Telegram-канал «Подслушано Белокуриха». Начался он с драки между отдыхающими из Бийска, в ходе которой изуродовали девушку.

По данным канала, в ночь на 24 августа к девушке в ресторане подошел незнакомый мужчина и плеснул в нее пивом. После этого он с силой ударил ее пивным стаканом в лицо. Сосуд разлетелся. Спутник девушки попытался за нее заступиться, но незнакомец ткнул его в шею осколком стекла. В результате оба с резаными ранами были экстренно госпитализированы.

Очевидец этой истории предъявил каналу видео, на котором группа мужчин выбегает из ресторана, за ними гонятся преследователи. Один из них, предположительно, парень пострадавшей девушки. Когда нападавшие попытались скрыться на автомобиле, мужчина достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону обидчиков. Группа разбежалась, затем все вернулись ко входу в ресторан, подрались, после чего разъехались.

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Резонансный инцидент произошел рядом с кафе «Клим» 2 сентября. Пострадавшие рассказали, что отдыхали в курортном городе компанией: среди них были четыре девушки и двое парней. Во время прогулки местный житель попросил у одной из дам номер телефона, но, получив отказ, начал избивать ребят. Туристов в Анапе избили охранники местного бара после отказа девушки познакомиться, рассказала очевидица. По ее словам, стоящая рядом толпа не пыталась остановить нападавших. Мужчины просто смотрели на происходящее и снимали все на видео.