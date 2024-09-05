В Сумской области Украины эвакуируют город Глухов, расположенный в 15 километрах от границы с Россией. Об этом заявил 4 сентября глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх.

«Было принято решение на совете обороны области, и сейчас мы реализуем это решение, как правильно эвакуировать население из города Глухов и Глуховской общины», — заявил Артюх.

В Глухове проживают более 30 тысяч человек. Ранее жители города жаловались в соцсетях на то, что украинские власти говорят об «успехах» ВСУ в Курской области, но при этом замалчивают истинную ситуацию в Глухове. По рассказам местным жителей, после вторжения ВСУ в Курскую область Глухов попал под регулярные атаки российскими дронами-камикадзе, авиамобами и ракетами.

Как писала «Парламентская газета», ранее власти Украины объявили принудительную эвакуацию еще в 30 населенных пунктах Краматорского и Красноармейского (Покровского) районов Донецкой области из-за приближения российских войск.