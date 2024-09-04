В Мексике из зоопарка сбежал амурский тигр

Тигр сбежал из зоопарка мексиканского города Рейноса (штат Тамаулипас). Об этом сообщило управление защиты животных штата.

"Внимание! В восточном районе города сбежал тигр. Просим вас принять крайние меры предосторожности", - говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мы сотрудничаем с органами гражданской защиты в поисках животного", - добавили там и рекомендовали местным жителям избегать района, где сбежал хищник.

Как сообщает издание El Universal, о побеге животного экстренным службам сообщили сотрудники зоопарка "Ла-Фауна". Речь идет о трехлетнем амурском тигре весом около 100 кг.