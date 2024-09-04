Еще двоих работников ЦВСИГ Сахарово арестовали по делу о мошенничестве

Таганский суд Москвы заключил под стражу четверых сотрудников Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ольги Адакиной и Рудика Текнеджяна до 3 ноября", - сказала собеседница агентства.

Ранее судом были арестованы двое других сотрудников учреждения.

Следствием установлено, что сотрудники Центра временного содержания иностранных граждан могут быть причастны к совершению мошенничества в отношении содержащихся лиц и их родственников.

Ранее в московском ГСУ СК сообщали, что в ЦВСИГ проходят обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве, фигурантами которого стали два инспектора. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что дело, по предварительным данным, связано с предложениями инспекторов за денежное вознаграждение помочь мигрантам быстрее отправиться домой, а также организовать им свидания. Суммы вознаграждения доходили до 30 тыс. рублей.