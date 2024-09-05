Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером

Пилотов самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

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Непредвиденная ситуация произошла в понедельник, 2 сентября, на борту летевшего из Москвы в Саратов Boeing 737-800. После взлета на высоте примерно 900 метров экипаж доложил об освещении лазером белого цвета, переходящего в зеленый.

Отмечается, что произошедшее не повлияло на выполнение рейса. Командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. В результате лайнер благополучно приземлился в аэропорту Гагарин.

Ранее летевший из Индии в Великобританию самолет экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево. Вынужденная посадка иностранного пассажирского лайнера в российской столице произошло в связи с отказом у него автомата тяги.