Два человека погибли при стрельбе в американской школе

В американском городе Уиндер (штат Джорджия) произошла стрельба в школе. Об этом сообщает телеканал MSNBC.

Отмечается, что в результате погибло как минимум два человека, еще четверо пострадали. При этом полиция уже задержала подозреваемого.

В данный момент на месте трагедии находятся пять машин скорой помощи, а к расследованию подключились сотрудники ФБР. Одному из пострадавших, согласно имеющейся информации, понадобилась госпитализация на вертолете.

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