Полиция задержала пятерых мужчин по подозрению в участии в драке в Анапе

Полиция Краснодарского края задержала пятерых участников драки в Анапе, которая произошла между охранниками кафе и посетителями. Как выяснил RT, конфликт завязался после того, как одна из посетительниц отказалась давать охраннику свой номер телефона. За девушек вступились двое парней, которых, судя по видео, избила группа мужчин. В результате как минимум одна девушка и её друг получили травмы. Запись драки, опубликованная в соцсетях, вызвала общественный резонанс: пользователи потребовали задержать подозреваемых. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве.

Полицейские Краснодарского края задержали ещё четверых участников массовой ночной драки в Анапе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарском краю. Таким образом в деле проходят пять подозреваемых мужчин, некоторые из которых работали охранниками кафе «Клим», у которого произошёл инцидент.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники анапской полиции совместно с коллегами из Кабардино-Балкарской Республики задержали еще четырёх участников конфликта, который произошел накануне на Пионерском проспекте города-курорта», — говорится в сообщении ведомства.

По данным правоохранителей, около трёх часов утра 3 сентября в полицию поступило сообщение, что группа неизвестных избивает несколько мужчин.

Одна из пострадавших девушек, Дарья, рассказала RT, что отдыхала в кафе вместе с тремя подругами после рабочего дня: все они трудятся аниматорами в анапском отеле «Олимп». Когда девушки выходили из заведения, к одной из них подошёл охранник и попросил номер телефона.

«Подруга сказала, что не знакомится, парень матом сказал, чтобы тогда она шла на х**. Та не стала терпеть и тоже ему ответила на его языке, чтобы он сам туда шёл. И он вместе с подошедшими друзьями, тоже охранниками кафе, стал на нас наступать. В этот момент на улицу выходили двое наших коллег — они тоже в отеле работают. Они заступились за нас и началась драка. Наших парней было двое, тех — толпа. К ним (охранникам) подбежали ещё какие-то их друзья из соседних заведений», — сказала собеседница.

Аналогичную версию произошедшего позже рассказали правоохранителям и сами задержанные охранники — видео с их показаниями опубликовало краевое УМВД. Однако мужчины утверждали, что сначала хотели избежать конфликта, но девушки «орали матом и провоцировали».

«Она вслед [нам] кричала, материлась. И мы подошли, сказали, чтобы она с нами так не обращалась, чтобы следила за языком. [Она] начала провоцировать, и [за неё] заступились два мужика», — сказал один из задержанных.

Написали заявление

По словам Дарьи, её коллега Никита, который работает в «Олимпе» спасателем, сильно пострадал: его после драки увели друзья, чтобы остановить кровь.

«К тому моменту, как приехала полиция, все уже разбежались — драка вообще закончилась как-то резко, видимо все выдохлись. Никиту увели друзья, чтобы ему помочь, он был весь в крови. Из охранников там остался только один человек, который пытался утрясти ситуацию и как-то договорить с полицейскими. Мы настаивали, чтобы полицейские посмотрели видео в камер наблюдения, но при нас этого сделано не было», — добавила собеседница.

Вместе с друзьями она написала заявлению в правоохранительные органы. По словам Дарьи, сегодня её пострадавшие друзья сняли побои в больнице.

Как выяснил RT, задержанными по подозрению в драке стали Гаца Г. Абдулхамид Г., Рашид К., Рамазан К. и Адлан Ш.

Абдулхамид Г. также попал на видео, снятое, предположительно, этим летом, со словесной перепалкой между охранниками «Клима» и посетителем. В подписи к видео говорится, что словесный конфликт начался после того, как сотрудники заведения отказались пропустить «ветерана СВО из-за его кепки со знаком Z». Однако никаких подтверждений этому нет. На кадрах есть только охранники у входа в кафе, к которым подходит человек (его лица и одежды не видно) и требует от них сказать, «за Россию они или нет». Абдулхамид Г. пытается выбить телефон из рук снимающего, другие мужчины отводят его в сторону.

После новости о драке в некоторых СМИ появилась информация о том, что в кафе регулярно происходят стычки между русскими посетителями и охранниками. Один из Telegram-каналов опубликовал анонимный рассказ от лица якобы их подписчика, который заявил, что тоже пострадал от рук охранников в прошлом году. В сообщении говорилось, что ему разбили голову, а супруге сломали палец.

При этом за последний год до 3 сентября заведение не попадало в новостные сводки с сообщениями об инцидентах.

Следственный комитет расследует уголовное дело о хулиганстве, совершённом группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Максимальное наказание за это преступление — семь лет лишения свободы.