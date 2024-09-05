$89.70+0.7899.19+1.12
Почта

В Тульской области произошел крупный пожар на заводе «Пластик»

В строящемся цехе на территории завода «Пластик» в Тульской области произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Сообщение о пожаре в городе Узловая по улице Тульской, где находится АО «Пластик», поступило в 18:29. На место были направлены 30 специалистов, восемь пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах.

В Рязани произошел крупный пожар

Площадь пожара составляет тысячу квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Причины произошедшего пока неизвестны.

Происшествия
Видео
МЧС России
Узловая
Рязань
Пожар в Волгограде
Пожар в Волгограде
Пожар в Ярославле
Пожар в Сочи
Дым от пожаров
47