Зоозащитники назвали причину смерти «российского кита-шпиона» Хвальдимира

© Соцсети

Зоозащитные организации OneWhale и NOAH сообщили, что кит-белуха Хвальдимир, которого подозревают в шпионаже в пользу России, убили из огнестрельного оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, что ранее тело кита обнаружили у берегов Норвегии. Кит стал известен тем, что в 2019 году рыбаки нашли у него сбрую с логотипом российской компании — после этого животного заподозрили в шпионаже в пользу России.

«Любимого кита-"шпиона" Хвальдимира застрелили в Норвегии. OneWhale и NOAH добиваются уголовного расследования, подав заявление в полицейский округ Саннес и национальное управление Норвегии по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений», — сообщили в OneWhale.

Зоозащитники также добавили, что осмотр ветеринаров, биологов и экспертов по баллистике показал высокую вероятность смерти кита от огнестрельного оружия.

Ранее в Норвегии нашли тело Хвальдимира.