Москвич выпал из окна 11-го этажа в Митине и застрял на дереве

Житель столичного района Митино выпал из окна 11-го этажа. Мужчина застрял между стволов двух деревьев, сообщил в среду, 4 сентября, очевидец происшествия.

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— Один из жильцов дома в Новотушинском проезде выпал из окна на 11-м этаже. Мужчина застрял между стволов двух деревьев, — передает слова собеседника Telegram-канал Shot.

Очевидцы вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался до прибытия врачей. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют, имел ли место криминальный характер произошедшего.

Ранее жительница Москвы выпала с балкона, когда пыталась при помощи простыни сбежать из дома от мужа, который запрещал ей пить алкоголь. Девушка решила отметить последний день лета, однако муж был против. Поэтому девушка решила сбежать через балкон, но упала.