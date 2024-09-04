В Курской области объявили ракетную опасность

Угрозу ракетного удара объявили на всей территории Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.

Сирена, оповещающая об угрозе ракетного удара, запускается пятый раз за день.