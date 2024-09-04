Глава Совета российских соотечественников в Нидерландах получил угрозу убийством

Правоохранительные органы Нидерландов возбудили уголовное дело из-за угроз убийством, которые поступили в адрес главы Координационного совета российских соотечественников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как рассказала сама пострадавшая, угрозы поступили от гражданина Эстонии, который проживает в Нидерландах. По ее словам, они поступали через группу «Русские в Голландии», которая была создана в одной из социальных сетей.

«В группе появился один перевозчик, эвакуатор. Судя по номерам, эстонец. Сначала он начал забрасывать группу рекламой, в связи с чем я сделала ему предупреждение», — рассказала потерпевшая.

Она также добавила, что после этого мужчина начал оскорблять всех россиян в группе, а потом стал отправлять личные сообщения уже главе совета. В какой-то момент он заявил, что «убьет или разберется» с ней. Кроме того, мужчина также создал фейковую страницу в соцсетях, через которую он начал общаться с украинскими и русскоязычными группами от лица пострадавшей — с этого аккаунта он рассылал им провокационную информацию, чтобы «разжигать межнациональную рознь».