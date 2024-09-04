Труп мужчины с ножевыми ранениями обнаружен в квартире на востоке Москвы

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено в квартире одного из домов на территории столичного района Ивановское. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

«В среду, 4 сентября 2024 года, в квартире жилого дома на ул. Саянская обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений», – сказали в ведомстве.

Отмечается, что сотрудники СК осматривают место происшествия, выясняют обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.