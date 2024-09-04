Дело экс-мундепа Москвы Брюхановой о фейках против ВС РФ передали в суд

Хорошевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-мундепа столичного района Щукино Анастасии Брюхановой (признана в РФ иноагентом) и направила его в суд, пишет пресс-служба Московской прокуратуры.

© телеграм-канал "Анастасия Брюханова" (Анастасия Брюханова признана иноагентом в РФ)

Она обвиняется по статье о распространении фейков о российской армии. По версии следствия, Брюханова, руководствуясь мотивами политической ненависти и вражды, 23 декабря 2022 года разместила на личной странице в соцсети пост, доступный неопределенному кругу лиц и содержащий заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе СВО.

В связи с этим она была заочно арестована. Кроме того, Брюханову привлекли к ответственности по статье об участии в деятельности нежелательной организации. В ведомстве также добавили, что она находится в международном розыске.

Брюханова – бывший муниципальный депутат по московскому району Щукино от партии "Яблоко". Она также известна сотрудничеством с блогерами Максимом Кацем и Ильей Варламовым (оба признаны иноагентами в РФ).

Накануне Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подала в суд на блогеров Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) и Артемия Лебедева. Мизулина заявляла, что в интервью Дудю была информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию Лиги. В связи с этим организация потребует возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. При этом деньги направят на помощь семьям участников спецоперации на Украине.