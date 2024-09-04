Появились подробности загадочной гибели уральца в Таиланде

Полиция Таиланда продолжает выяснять обстоятельства загадочной смерти 27-летнего жителя Нижнего Тагила Ильи Орлова на Пхукете. «Комсомольская правда» выяснила подробности произошедшего.

Напомним, что тело Орлова было найдено рядом с пляжем Карон днем 3 сентября. По предварительным данным, смерть наступила рано утром того же дня. На теле мужчины были обнаружены резаные раны на руках и ногах, ссадины на шее и кровь во рту. При этом рядом не было обнаружено ни орудия убийства, ни крови, но лежали ноутбук и российский и заграничные паспорта Орлова и его жены.

По данным «КП», мужчина вместе с супругой Светланой и шестилетней дочкой прилетели на Пхукет еще 24 января. При этом при проверке найденных рядом с его телом документов было установлено, что россияне не значатся в миграционной системы и их визы просрочены. Кроме того полиции не удалось определить их место жительства в Таиланде, поскольку они нигде не были зарегистрированы. В результате отыскать родных погибшего удалось только через консульство РФ в королевстве.

В настоящее время полиция Таиланда рассматривает две версии гибели россиянина — умышленное убийство и суицид. Вторую не исключает и супруга Орлова. По ее словам, в Таиланде они столкнулись с трудностями, в том числе финансовыми, к которым были не готовы и «Илья даже предлагал ей покончить жизнь самоубийством вместе».

«Он ставил перед собой высокие цели просветления. Для этого предложил супруге перейти на "сухое голодание". Семь дней они жили без еды и воды, буквально скитались по пляжам и ночевали, где придется. Дошло до того, что супругам пришлось попросить помощи у малознакомых людей. Те предложили им ночлег. Светлана начала испытывать проблемы со здоровьем», — рассказал источник «КП».

Эта информация подтверждается тем, что Орлова нашли в сильном истощенном состоянии.

Также его супруга рассказал, что последний раз видела мужа за два дня до трагедии, когда они «поругались на бытовой почве и он ушел». Она отметила, что Орлов «был в нестабильном состоянии».