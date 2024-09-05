Мошенник выманил у 90-летней пенсионерки свыше 200 тысяч рублей

Злоумышленник, представившись сотрудником банка, позвонил 90-летней пенсионерки из подмосковного Домодедово и заставил ее отдать 240 тысяч рублей. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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— Мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что, если она не задекларирует все свои сбережения, ее привлекут к уголовной ответственности. После передачи денежных средств пожилая женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 240 тысяч рублей, — сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно задержать женщину-курьера, которой пенсионерка передала деньги.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который забрал у 89-летнего жителя столицы 350 тысяч рублей. Забравшим деньги курьером оказался 21-летний мужчина. Он перечислил практически всю сумму своим кураторам, оставив себе лишь 25 тысяч рублей.