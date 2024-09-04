Бездомные мигранты сколотили банду и ограбили москвичей на 43 млн рублей

В Москве банда бездомных мигрантов, не имеющих прописки, с оружием нападала на людей, которые занимались перевозками крупных денежных сумм, передает Telegram-канал Baza. По его данным, за несколько лет «деятельности» иностранцам удалось обогатиться на 43 млн рублей.

Преступниками оказались пять уроженцев Таджикистана и один выходец из Дагестана. Первое ограбление банда совершила летом 2021 года. Тогда злоумышленники напали на мужчину на Волжском бульваре, прострелив ему ногу и похитив из багажника его автомобиля сумку с 15 млн рублей. Последний налет бандиты осуществили в декабре 2023 года.

Все подозреваемые были задержаны 29 августа текущего года. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о разбое, совершенном с угрозой применения насилия группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Мигрантов поместили в СИЗО, расследование продолжается.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу гражданина РФ и Молдавии Артура Барбынца, которого обвиняют в краже наличных денег и ценностей из банковских ячеек на рекордную сумму, превышающую 1 млрд рублей. Ему вменяют ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, обвиняемый в марте текущего года, используя установленные в банковском хранилище считывающие приспособления, смог получить доступ к восьми ячейкам. В течение трех дней он похитил наличные деньги и ювелирные изделия. Барбынца задержали в аэропорту Сочи через несколько дней.