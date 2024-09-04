В Британии мужчина обнаружил под кроватью спящую незнакомку

В Великобритании мужчина обнаружил, что под его кроватью спит пьяная незнакомка. Как пишет Three FM, женщину приговорили к штрафу и испытательному сроку за проникновение со взломом.

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11 июня 2024 года 24-летняя Кортни Шивон Майра Реган разбила стеклянную заднюю дверь в чужом доме, проникла внутрь, выпила полбутылки вина и уснула под кроватью. Женщину арестовала полиция. После ареста выяснилось, что в марте Реган задерживали за агрессивное поведение, а в начале июня — за распитие спиртных напитков в общественном месте.

Женщину приговорили к испытательному сроку длиной 18 месяцев, а также к штрафу в 375 фунтов стерлингов (43,9 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что грабитель вломился в дом к незнакомцу, приготовил себе спагетти и помылся. Он убрал за собой и оставил хозяину дома записку с объяснениями.