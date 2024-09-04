Бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову предъявили обвинение в мошенничестве на сумму в размере 30 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, Попов своей вины в инкриминируемом ему преступлении не признает. Ему грозит до десяти лет колонии.

Напомним, что, согласно данным следствия, Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслав Ахмедов мошенническим способом «похитили бюджетные денежные средства в размере 30 миллионов рублей». Изначально данная сумма была выделена на обеспечение деятельности и функционирование парка и выставочного центра «Патриот».