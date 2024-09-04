В Петербурге второклассница чудом выжила, выпав из окна шестого этажа

На юге Петербурга восьмилетняя девочка выпала из окна квартиры на шестом этаже, ребенок упал с высоты вместе с москитной сеткой. Об этом сообщает «Фонтанка».

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Инцидент произошел в многоэтажке по Малой Балканской улице, второклассница выпала из окна квартиры на шестом этаже, ребенок облокотился на москитную сетку и упал с большой высоты.

Пострадавшая выжила, в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и повреждением внутренних органов девочка госпитализирована. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа. Пострадавшего доставили с травмами в больницу, а прибывшие на место полицейские выяснили, что мальчик облокотился на москитную сетку и выпал вместе с ней на улицу. Незадолго до этого прабабушка мальчика уложила внуков спать и ушла в магазин, однако уже через несколько минут дети проснулись, и пока прадедушка успокаивал плачущего младшего, его старший брат убежал на кухню и залез на окно.