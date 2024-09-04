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Подозреваемый в убийстве девочки в Тагиле едва избежал расправы

В Нижнем Тагиле отец убитой школьницы с оружием пришел на следственный эксперимент с участием подозреваемого, сообщает URA.RU. Мужчина кричал, что хочет убить задержанного, но полицейские смогли его образумить.

Подозреваемый в убийстве девочки в Тагиле едва избежал расправы
© РИА Новости

Мужчина, потерявший дочь, схватился за нож, но силовики его вовремя сумели остановить. Он хотел выйти вооруженным из своей квартиры и учинить расправу над вероятным преступником, — сообщил корреспондент издания.

Ранее Telegram-канал Ural Mash сообщил, что подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле признал вину. По его данным, 40-летний Владимир в нетрезвом состоянии позвал школьницу на чай, изнасиловал, отвел в подвал дома и задушил.

Тело пропавшей в Нижнем Тагиле 11-летней школьницы обнаружили в подвале жилого дома 3 сентября. Telegram-канал Ural Mash сообщил, что девочка была задушена. По его информации, ребенка не нашли сразу, так как подвал, в котором она лежала, был затоплен.

Также канал уточнил, что в день исчезновения девочку выманил из квартиры 40-летний мужчина по имени Владимир, который сейчас является основным подозреваемым. За день до этого он общался с отцом девочки и звал его к себе в гости. Соседи отзываются о подозреваемом как о добродушном человеке, однако известно, что у него есть судимость.

Происшествия
Владимир Александров
Москва