Подозреваемый в убийстве девочки в Тагиле едва избежал расправы

В Нижнем Тагиле отец убитой школьницы с оружием пришел на следственный эксперимент с участием подозреваемого, сообщает URA.RU. Мужчина кричал, что хочет убить задержанного, но полицейские смогли его образумить.

Мужчина, потерявший дочь, схватился за нож, но силовики его вовремя сумели остановить. Он хотел выйти вооруженным из своей квартиры и учинить расправу над вероятным преступником, — сообщил корреспондент издания.

Ранее Telegram-канал Ural Mash сообщил, что подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле признал вину. По его данным, 40-летний Владимир в нетрезвом состоянии позвал школьницу на чай, изнасиловал, отвел в подвал дома и задушил.

Тело пропавшей в Нижнем Тагиле 11-летней школьницы обнаружили в подвале жилого дома 3 сентября. Telegram-канал Ural Mash сообщил, что девочка была задушена. По его информации, ребенка не нашли сразу, так как подвал, в котором она лежала, был затоплен.

Также канал уточнил, что в день исчезновения девочку выманил из квартиры 40-летний мужчина по имени Владимир, который сейчас является основным подозреваемым. За день до этого он общался с отцом девочки и звал его к себе в гости. Соседи отзываются о подозреваемом как о добродушном человеке, однако известно, что у него есть судимость.