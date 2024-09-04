Врач случайно умертвил москвичку у нее дома

Москвичка умерла от остановки сердца из-за врача, который перепутал лекарства для внутривенной инъекции. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Женщина удалила в частной клинике фурункул на спине. Операция прошла успешно, но дома у москвички появились осложнения: из спины шла кровь, остановить которую никак не удавалось.

Тогда 36-летняя москвичка обратилась к знакомому врачу, который ранее уже проводил ей похожую процедуру. Он сказал купить лидокаин, аминокапроновую кислоту и «Этамзилат».

«Врач приехал к ней домой, обколол спину лидокаином и сделал — как он думал — внутривенный укол «Этамзилата». После укола состояние женщины резко ухудшилось: она потеряла сознание, сердце остановилось. Прибывшие реаниматологи спасти ее не смогли», - отмечает канал.

Полицейские обнаружили в квартире пострадавшей закрытые капсулы «Этамзилата». По предварительной версии правоохранителей, врач перепутал упаковки и вколол женщине лидокаин внутривенно.

Ранее жительница Москвы обвинила оперировавшего ее хирурга во врачебной ошибке, из-за которой ей удалили здоровую маточную трубу вместо воспаленной, что привело к бесплодию. При этом воспаленный орган ей вырезали только через семь дней после первой операции, когда в маточной трубе скопился гной и развился перитонит.