Оскорбивший россиян турист умер в турецком отеле

Гражданин Болгарии Пламен Динев, досаждавший российской паре в турецком отеле, скончался после драки с охраной. Об этом сообщает Bursada Bugün.

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Инцидент произошел вечером 3 сентября в одном из отелей турецкого курорта Кушадасы. По данным Bursada Bugün, между 35-летним Диневым и проходившей мимо его номера парой из России возник конфликт. Пара сообщила о конфликте службе безопасности отеля, заявив, что нетрезвый Динев подвергал их «физическим и словесным оскорблениям».

Вмешавшиеся в ситуацию охранники вынесли Диневу предупреждение, но это не помогло и они сообщили о мужчине в полицию. После этого между болгарским туристом и охранниками завязалась драка. Охране пришлось надеть на мужчину наручники.

Позже Динев внезапно упал на пол, сотрудники отеля вызвали экстренные службы. На место были направлены полицейские и скорая помощь. Врачи констатировали смерть мужчины, назвав предварительной причиной сердечный приступ. Охранники и еще 12 сотрудников отеля были допрошены.

Ранее на пляже в Аланье скончался белорусский турист. Другие отдыхающие обратили внимание, что он долгое время лежал без движения. Прибывшие врачи констатировали смерть 76-летнего мужчины.