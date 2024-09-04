В Петербурге человеческую ногу вынесло на берег Васильевского острова

В Санкт-Петербурге часть человеческой ноги выбросило на берег Васильевского острова, передает 78.ru. По данным телеканала, находку обнаружил прохожий на набережной Миклухо-Маклая.

Часть конечности от колена и ниже лежала между камней. Мужчина набрал «112», прибывшие на место сотрудники водной полиции осмотрели место происшествия и пришли к выводу, что конечность принесло на берег водой. Ногу забрали на судмедэкспертизу.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители обнаружили останки убитого в 2000 году бывшего члена сборной СССР по легкой атлетике Вячеслава Бордукова. Преступление совершили четверо злоумышленников, чтобы завладеть автомобилем жертвы. Двое преступников в настоящий момент задержаны, но по подозрению в другом убийстве. Оно также произошло в 2000 году. Один из них убил знакомого на почве неприязни, а второй помог скрыть следы преступления и обеспечить алиби.

До этого скелетированные останки человека обнаружили в лесу вблизи поселка Кокошкино в Новой Москве. По данным столичной прокуратуры, была назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.