Пожар в Пролетарске после атаки дрона потушили спустя 17 суток

Пожар на складах с топливом, возникший в Пролетарске (Ростовская область) во время атаки дрона, удалось полностью ликвидировать через более чем две недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Пожар на нефтебазе в Пролетарске начался 18 августа. После падения обломков дрона там загорелось дизельное топливо.

Через несколько дней площадь пожара достигла десяти тысяч квадратных метров, горело 20 из 74 емкостей с топливом. По данным РИА Новости, при тушении пожара пострадал 41 сотрудник МЧС. В Пролетарске вводили режим ЧС.

В понедельник, 2 сентября, стало известно, что открытое горение на базе было ликвидировано. Пожарные расчеты оставалась на месте еще некоторое время и наблюдали за ситуацией из-за сильного ветра.