Экс-депутат Башкортостана устроил пьяный дебош в самолете

Бывший депутат государственного собрания Башкортостана Наиль Багаутдинов устроил пьяный дебош в бизнес-классе самолета Бодрум — Москва. Как сообщает Telegram-канал Mash, политик приставал к пассажирам, угрожал связями и называл себя гражданином Великобритании.

По словам очевидцев, в салон мужчина пришел уже выпившим. Там он осушил еще несколько бокалов шампанского и начал общение с другими пассажирами. Не найдя собеседника, он стал разговаривать с ребенком. В один момент Багаутдинов стал хватать несовершеннолетнего за руки. Это возмутило родителей, которым экс-депутат стал угрожать, хвастаться связями и признаваться в наличии британского паспорта.

Сам Багаутдинов заявил, что выпил в честь рождения внучки. Он стал требовать от персонала еще алкоголя, однако ему отказали в коньяке. По прилету экипаж вызвал полицию. В отделении Багаутдинов заявил, что его якобы споила стюардесса, а сам он не при чем. Сейчас ему грозит наказание за мелкое хулиганство — арест на срок до 16 суток либо штраф в размере 1 тысячи рублей.