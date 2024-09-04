Суд арестовал мужчину, избившего таксиста в Подмосковье

Люберецкий городской суд арестовал до 30 сентября мужчину, который избил водителя такси.

Об этом в среду, 4 сентября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

— Суд с участием представителя Люберецкой городской прокуратуры по ходатайству дознавателя избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября 2024 года, — рассказала Короткова.

Арестованным оказался 30-летний житель Республики Дагестан, который официально не трудоустроен и не имеет прописки в столице и в Московской области.

Конфликт произошел 30 августа. Пассажир отказался оплачивать проезд и ударил водителя по голове ногой и рукой. В результате происшествия водитель потерял возможность управлять машиной. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого 2 сентября.