Суд арестовал мужчину, избившего таксиста в Подмосковье
Люберецкий городской суд арестовал до 30 сентября мужчину, который избил водителя такси.
Об этом в среду, 4 сентября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.
— Суд с участием представителя Люберецкой городской прокуратуры по ходатайству дознавателя избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября 2024 года, — рассказала Короткова.
Арестованным оказался 30-летний житель Республики Дагестан, который официально не трудоустроен и не имеет прописки в столице и в Московской области.
Конфликт произошел 30 августа. Пассажир отказался оплачивать проезд и ударил водителя по голове ногой и рукой. В результате происшествия водитель потерял возможность управлять машиной. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого 2 сентября.