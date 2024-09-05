В Рязани произошел крупный пожар

Пожар произошел на открытой площадке на территории одного из предприятий в городе Рязани. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

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В ведомстве рассказали, что огонь охватил одно строение и битум (продукт выветривания нефти). При этом площадь возгорания составила 700 квадратных метров, уточняется в заявлении.

«На месте работают более 35 специалистов и 10 единиц техники», — говорится в публикации.

На каком именно предприятии начался пожар, в МЧС РФ не уточнили.

24 августа в селе Ворсино в Боровском районе Калужской области загорелся завод по производству пластика. Как сообщал Telegram-канал «Типичный Обнинск», на место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и приступили к ликвидации пламени. Но другие подробности не раскрывались.

Впоследствии в Telegram-канале регионального управления МЧС РФ появилась информация о полной ликвидации возгорания. По данным ведомства, в результате ЧП никто не пострадал. Более того, специалистам удалось спасти имущество на общую сумму 15 млн рублей.