Из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку «Сокол» в донецком микрорайоне «Текстильщик» погибли трое человек и пятеро получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что ВСУ ударили артиллерийскими снарядами калибром 155 мм. В результате погибли двое мужчин и одна женщина.

Кроме того, в поселке Абакумова при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ пострадала 20-летняя девушка, добавил Пушилин.

Помимо пострадавших людей, в результате атаки ВСУ повреждения получил автобус городского маршрута № 42 в Кировском районе Донецка, а также автобус городского маршрута № 18 в Центрально-Городском районе Горловки.

Пушилин добавил, что украинские военные атаковали Донецк девять раз, выпустив в общей сложности более 15 боеприпасов.

До этого ВСУ обстреляли из артиллерии город Льгов Курской области. Мэр города Алексей Клемешов сообщил, что в результате атаки повреждения получили жилые дома, автомобили и линии электропередачи. Никто из жителей не пострадал.