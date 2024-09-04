Еле живых пенсионеров спасли из дома престарелых в Казани

В Казани прекращена деятельность нелегального дома престарелых, силовики вывезли из него 22 пенсионера. Некоторые из стариков были прикованы к кроватям наручниками, со ссылкой на осведомленный источник пишет Telegram-канал 112.

Незаконный пансионат находился в поселке Щербаково. Под него был переоборудован обычный частный дом. Внимание силовиков заведение привлекло после того, как одна из пожилых постоялиц скончалась, а наследники обнаружили, что все ее имущество было переписано.

Полиция и СК начали проверку. В ходе обыска в здании были обнаружены 22 пенсионера, которые находились в ужасном состоянии. Некоторые были прикованы к кроватям наручниками, пишет канал.

По предварительной информации, за год работы учреждения в пансионате умерли порядка 20 человек. В настоящее время выясняется, не было ли переписано на кого-то их имущество перед смертью. Правоохранители проводят задержания и допросы подозреваемых, пишет «Комсомольская правда Казань».

Спасенные из пансионата пожилые люди были отправлены в городские больницы. Также во время обыска был обнаружено тело, которое могло там находиться в течение двух-трех суток. На место выехали оперативники МВД, сотрудники прокуратуры, Росгвардии и Роспотребнадзора.

Задержаны трое сиделок, которые должны были ухаживать за пенсионерами, также следователи работают с одним из владельцев заведения, отмечает Telegram-канал 112.

Ранее пожар произошел в нелегальном доме престарелых на Таврической улице в Кемерово. В результате погибли 20 человек. Предварительной причиной пожара было названо нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления.