Москвичка обвинила психолога в изнасиловании на сеансе по повышению либидо

Московский фитнес тренер обвинила психолога в изнасиловании на сеансе, на который она пришла после того, как жених назвал ее «бревном» в постели. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Девушка отметила, что выбрала этого психолога, так как сеанс был посвящен «раскрытию либидо и сексуальному раскрепощению». При этом ей изначально показались подозрительными методы работы специалиста, но она решила попробовать и «дать эксперименту шанс».

В итоге «раскрепощение» случилось несколько раз, и после сеанса 20-летняя москвичка обратилась в полицию. Психолог был задержан, утверждает канал.

Ранее студентки обвинили известного психолога, соучредителея Ассоциации травма терапевтов Вячеслава Яковлева в «недвусмысленных намеках» и неприличных предложениях, которые он им делал. При этом сам психолог заявил, что против него была организована травля «с определенной целью, определенными лицами».