В Ленобласти задержали ученого-социолога по делу о педофилии

Правоохранительные органы в Ленинградской области задержали 75-летнего доктора социологических наук, признавшегося в насильственных действиях сексуального характера в отношении внучки своей сожительницы.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Подозреваемый задержан и дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)", - рассказала собеседница агентства.

Установлено, что противоправные действия в отношении потерпевшей 2007 года рождения фигурант совершал в 2011-2012 годах.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, задержанный - бывший заведующий кафедрой прикладной и отраслевой социологии СПбГУ Василий Овсянников.