Петербургского ученого заподозрили в сексуальном насилии над внучкой

Бывший преподаватель СПбГУ, профессор и доктор социологических наук подозревается в насилии над маленькой внучкой своей гражданской жены. Об этом пишет 78.ru.

По версии следствия, профессор жил с бабушкой девочки в деревне Старая Всеволожского района. Он подозревается в том, что в период с октября 2011 по июнь 2012 года совершал сексуальное насилие над ребенком, а девочка молчала об этом.

На тот момент девочке было 5–6 лет, а профессору 63. Преступление вскрылось спустя 13 лет, когда пострадавшая повзрослела и смогла осознать, какие ужасы с ней происходили в детстве, отмечает Telegram-канал Mash на Мойке.

75-летнего ученого задержали накануне в Колтушах, где он жил на пенсии. Проверка в отношении него длилась полмесяца. После задержания доктор социологических наук дал признательные показания, пишет «Фонтанка».

Ранее заслуженного артиста РСФСР задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в сексуальном насилии над внучкой. Следователи установили, что 72-летний мужчина в течение всего 2020 года в рощинском СНТ «Актер» совершал насильственные действия над ребенком.