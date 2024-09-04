Имущество дочери начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова арестовано в связи с делом в отношении ее отца. Об этом пишет ТАСС.

Информация об этом была оглашена сегодня в зале 235-го гарнизонного военного суда, где слушается жалоба Кузнецова на действия следователей.

«На имущество дочери Кузнецова, в частности квартиру, наложены обеспечительные меры в виде ареста», - говорится в материалах дела.

Напомним, что о задержании Кузнецова стало известно 14 мая. В ходе обысков у него нашли золотые монеты и более 100 млн рублей. Следственный комитет РФ заявил, что начальника главного управления кадров министерства обороны подозревают во взятке от представителей коммерческой организации. По версии следователей, он получал средства в период с 2021 по 2023 год.

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235-й гарнизонный военный суд оставил Кузнецова в СИЗО до 12 октября. СМИ со ссылкой на представителей следствия сообщали, что генерал-лейтенант мог получить взятку в виде земельного участка и жилого дома в Краснодаре на общую сумму больше 30,5 млн рублей. По версии следствия, взятка была дана для того, чтобы ведомство заключило госконтракты и договора на оказание гостиничных услуг на общую сумму 372,3 млн рублей.