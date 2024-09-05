Выборгский районный суд в Петербурге рассмотрит дела бывших топ-менеджеров «Балтики» Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

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— Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовные дела в отношении Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского, — говорится в посте, опубликованном в официальном Telegram-канале Лебедевой.

Согласно предоставленной информации, Шерстенникова обвиняют в злоупотреблении полномочиями, в то время как Рогачевскому вменяют обвинения в пособничестве злоупотреблении полномочиями.

До этого Шерстенникова и Рогачевского обвинили в мошенничестве почти на 300 миллионов рублей. По версии следствия, 17 июля обвиняемые вместе с неустановленными лицами обманным путем приобрели в пользу ТОО «Карлсберг Казахстан» и ООО «Виста БиУай Ко» право интеллектуальной собственности, принадлежащее ООО «ПК «Балтика».

Выборгский суд заключил под стражу бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова в ноябре 2023 года. На тот момент экс-президент компании просил у суда домашний арест или залог в один миллион рублей. При этом Шерстенников не стал ни признавать, ни отвергать вину.