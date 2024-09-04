Россиянина осудят за применение насилия в отношении судебного пристава

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который применил насилие против судебного пристава. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

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Мужчина проходит обвиняемым по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Его дело передано для направления в суд. Москвич находится под стражей.

27 июня фигурант был в Дорогомиловском районном суде Москвы, где неоднократно грубо нарушил порядок заседания, после чего применил насилие в отношении судебного пристава.