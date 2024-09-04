Неизвестный потыкал палкой девочку через форточку и потребовал раздеться

Неизвестный мужчина залез на подоконник квартиры на первом этаже, разбудил спавшую внутри 12-летнюю девочку и потребовал от нее раздеться. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По словам ребенка, рано утром 1 сентября ее разбудили «странные прикосновения». Девочка открыла газа и увидела, что незнакомец «азиатской внешности» просунул в форточку окна палку и дотрагивается до ее руки. Увидев, что девочка проснулась, мужчина уронил палку, а потом попросил ее вернуть. Девочка обмоталась одеялом и передала палку через форточку.

После того, как она снова легла спать, незнакомец «начал просить ребенка раздеться перед ним и посмотреть на его половые органы». Однако девочка уверяет, что подробностей не увидела.

Испугавшись, пятиклассница ушла в ванную, где нет окон, а когда вернулась к себе, никого уже не было. Она закрыла форточку и штору и легла спать. Утром девочка рассказала маме о случившемся, и они пошли в полицию, отмечает канал.

Ранее в Москве были арестованы два подростка по обвинению в изнасиловании 13-летней девочки. По версии следствия, подростки в возрасте от 16 до 17 лет подмешали в напиток своей 13-летней знакомой неизвестное вещество, после которого она потеряла сознание. Воспользовавшись состоянием девочки, они изнасиловали ее. Свои действия подростки сняли на видео и пригрозили пострадавшей, что распространят ролик, если она пойдет в полицию. При этом молодые люди показали видео знакомым.