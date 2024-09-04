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Грету Тунберг задержали в Копенгагене во время антиизраильской акции

Полиция Копенгагена задержала шведскую экоактивистку Грету Тунберг во время демонстрации у Копенгагенского университета, сообщает газета Ekstra Bladet.

Грету Тунберг задержали в Копенгагене
© globallookpress.com

Тунберг разместила на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) видео с места проведения акции против сотрудничества с университетами Израиля, ее участники заняли здание университетского музея.

"[Движение] "Студенты против оккупации" и я находимся в административном здании Копенгагенского университета", - написала она, добавив, что полиция разгоняет протестующих.

Копенгагенский университет находится на улице Кристаллгаде, где расположена синагога. Газета сообщает, что полиция вывела из здания несколько человек в наручниках.

Движение "Студенты против оккупации" заявило в пресс-релизе, что решило занять здание музея Копенгагенского университета. Активисты требуют, чтобы университет прекратил сотрудничество с израильскими университетами.

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