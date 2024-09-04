Администрация колонии, где сидит Игорь Стрелков (Гиркин), официально объявила ему, что он не поставлен на профучет как склонный к побегу. Об этом заявила его жена Мирослава Регинская в своем Telegram-канале.

Стрелков отбывает четырехлетний срок по делу о публичных призывах к экстремизму.

По ее словам, произошло «недопонимание», которое уже «прояснено и урегулировано».

«Красной полосы» в его деле на данный момент нет. Это большая радость для нас», — отметила Регинская.

Она добавила, что оценивает это как хороший знак, говорящий об адекватном отношении администрации колонии к принимаемым решениям. Супруга Стрелкова также поблагодарила всех за «огласку и неравнодушное отношение».

ФСИН опровергла признание экс-министра Стрелкова склонным к побегу

28 августа жена Стрелкова заявила, что администрация колонии ИК-5 повесила на ее мужа «красную полосу» — знак того, что он склонен к побегу. Управление ФСИН по Кировской области отрицало это.

30 августа адвокат Александр Молохов сообщил, что осужденный не стоит на учете как лицо, склонное к побегу.