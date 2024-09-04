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На Бали местные жители устроили самосуд над российским туристом

Российского туриста избили на Бали после того, как он пригрозил таксисту ножом, передает NusaBali.

На Бали местные жители устроили самосуд над российским туристом
© EPA/TACC

На портале сообщается, что 2 сентября 39-летний Михаил Кабулов попытался ограбить таксиста в Гианьяре. Водитель, на которого россиянин наставил нож, сумел выбраться из машины и позвать на помощь. Пострадавший привлек криками внимание не только полицейских, но и очевидцев. Они окружили автомобиль, где сидел Кабулов, вытащили его наружу и стали избивать туриста камнями и палками. Затем подозреваемого задержали правоохранители.

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Россиянина доставили в полицейский участок. В полиции Гианьяра подтвердили информацию об инциденте, а также сообщили, что до сих пор ждут, что российское консульство предоставит переводчика, поскольку задержанный не говорит по-английски. Пока неизвестно, зачем он пытался захватить машину, отметил пресс-секретарь полиции. У россиянина взяли пробы мочи, чтобы выяснить, не употреблял ли он наркотики.

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