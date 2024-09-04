Тело россиянина нашли под статуей змеевидного существа на Пхукете

Житель Орлова Свердловской области погиб на Пхукете при странных обстоятельствах. Как сообщает Telegram-канал Baza, тело 27-летнего россиянина со следами пыток обнаружили в канаве возле статуи змеевидного существа из мифологии индуизма и буддизма — Наги.

Труп нашли местные жители во вторник, 3 сентября. Молодой человек был раздет по пояс. Прибывшие на место полицейские обнаружили рядом сумку, в котором находился паспорт погибшего, банковские карты и еще один паспорт на имя девушки. Эксперты выявили на теле следы побоев и порезов от ножа. У парня были синяки вокруг глаз и уха, глубокие порезы до кости на обеих руках, раны на левой ноге, синяки на кадыке и под подбородком. На момент обнаружения россиянин был мертв уже более 12 часов.

Полиция не обнаружила на месте следов борьбы и крови и предположила, что молодого человека убили в другом месте, а в канаву привезли уже мертвым. Власти Пхукета проводят расследование: они считают, что девушка, чьи документы нашли в сумке, еще может быть жива. Полицейские не исключают, что у россиянина мог возникнуть конфликт с местными бандитами.