В Нижнем Тагиле арестовали обвиняемого в изнасиловании и убийстве школьницы

Избрана мера пресечения жителю Нижнего Тагила, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 11-летней школьницы.

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"Он заключен под стражу на срок до 2 ноября 2024 года", - сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, девочка не вернулась 30 августа с прогулки, ее искали больше сотни сотрудников правоохранительных органов, волонтеры. Третьего сентября тело пропавшей нашли в подвале дома, и в тот же день в Москве в аэропорту задержали подозреваемого в ее убийстве. По данным СК, он был ранее судим за преступления против собственности и половой свободы.

Мужчине предъявлены обвинения по ч.4 ст.131 УК РФ и ч.2 ст.105 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

"На допросе фигурант дал признательные показания. Его проверяю на возможную причастность к совершению аналогичных преступлений", - уточнили в следственном ведомстве.