В ДНР из-за атаки БПЛА пострадал сотрудник МЧС России
В Горловке Донецкой Народной Республики из-за атаки беспилотника пострадал сотрудник МЧС России.
Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что атака с БПЛА произошла, когда огнеборцы тушили сухостой в городе.
«Пострадал командир отделения. Он госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.
Ранее ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку.
Также в селе Севрюково Белгородской области осколком БПЛА была пробита кровля частного дома.