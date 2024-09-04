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В ДНР из-за атаки БПЛА пострадал сотрудник МЧС России

В Горловке Донецкой Народной Республики из-за атаки беспилотника пострадал сотрудник МЧС России.

В ДНР из-за атаки БПЛА пострадал сотрудник МЧС России
© РИА Новости

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что атака с БПЛА произошла, когда огнеборцы тушили сухостой в городе.

«Пострадал командир отделения. Он госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку.

Также в селе Севрюково Белгородской области осколком БПЛА была пробита кровля частного дома.

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