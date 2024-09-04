Россиян предупредили о мошеннических схемах с предзаказами iPhone 16

Россиянам рассказали, как безопасно оформить предзаказ на iPhone 16 и не нарваться на мошенников

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В России уже можно сделать предзаказ на iPhone 16, хотя его официальная презентация состоится лишь 9 сентября. Крупные маркетплейсы, такие как «Яндекс Маркет», предлагают оставить заявку без оплаты, чтобы получить уведомление о доступности смартфона в день старта продаж. В то же время активизировались мошенники и серые продавцы, пытающиеся продать устройства за большие деньги.

«М.Видео — Эльдорадо» анонсировала трансляцию презентации Apple на русском языке, после которой откроется предзаказ на iPhone 16, Apple Watch X и Apple Watch Ultra 3. Компания планирует начать продажи в сентябре, хотя точные даты пока не называются. Wildberries пока не собирается запускать предзаказы, но обещает начать продажи как можно быстрее после официального старта.

МТС уже предложила виртуальные сертификаты на iPhone 16 за 25 тысяч рублей, что гарантирует покупателю возможность получить смартфон одним из первых. В прошлом году такой подход оказался успешным — iPhone 15 Pro Max стал хитом предзаказов. Однако IT-эксперты предупреждают о рисках при покупке серых устройств, особенно из первых партий, которые могут быть с техническими проблемами.