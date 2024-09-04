Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину по статье ст. 275 Уголовного кодекса о государственной измене.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Щурова В.П.», - сказано в карточке.

Подробностей дела не приводится, оно проходит под грифом «Секретно», передают «360» со ссылкой на картотеку столичного суда.

Статья о госизмене предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет или на пожизненный.

Накануне к 16 годам тюрьмы был приговорен житель Севастополя который по указу ГУР готовил теракт на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму. В отношении преступника было возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту, незаконном хранении взрывчатых веществ и государственной измене в форме шпионажа.