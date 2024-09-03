Юноши с пистолетом грабили и развращали школьников в Ленобласти

В Ленобласти неизвестные юноши грабили школьников и совершали развратные действия, угрожая им пистолетом. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

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По информации телеканала, в правоохранительные органы обратились несколько человек, которые сообщили о нападениях неизвестных с пневматическим пистолетом в поселке Янино-1. По словам пострадавших, злоумышленники вымогали деньги, а также совершали развратные действия возле одного из домов на улице Рембрандта и в лесополосе. Преступники отобрали у 12-летнего ребенка телефон стоимостью в три тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступлений задержали 18-летнего учащегося второго курса колледжа. У него изъяли оружие и поместили молодого человека в изолятор временного содержания. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками его сообщника.